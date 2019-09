Il Comune ci riprova (per la quinta volta): nuova asta per via Roma 51

La base d’asta scende da 2,2 a 1,76 milioni di euro

L’assessore Valsecchi: “Ci auguriamo sia la volta buona”

LECCO – Palazzo Ghislanzoni di nuovo all’asta. Più volte in passato, di fronte all’insuccesso, si era detto che non ci sarebbero state ulteriori gare di vendita e che il valore dell’immobile non sarebbe sceso ulteriormente, eppure sembra che non ci sia stata altra soluzione per l’amministrazione comunale che tentare nuovamente.

E così, alla quinta asta, il prezzo di vendita dello storico edificio di via Roma 51 viene ridotto di altri 400 mila euro, passando dai 2,2 milioni di euro dell’ultimo tentativo di vendita nel 2019 agli attuali 1,76 milioni. Si era partiti dai 3,98 milioni di euro della prima asta nel 2013, andata deserta come le successive.

“Promuoviamo un nuovo bando di alienazione volto alla vendita di un edificio ritenuto non strategico, con la quale intendiamo recuperare importanti risorse da destinare a opere pubbliche indispensabili per la nostra città – ha commentato l’assessore Corrado Valsecchi – Credo che tutti abbiamo capito con quali determinazione e convinzione stiamo perseguendo la vendita di questo immobile, per evitare ai contribuenti l’ulteriore utilizzo di denaro pubblico per sua la messa in sicurezza”.

“Ci auguriamo che questa sia la volta buona, considerato l’ulteriore consistente ribasso, e che palazzo Ghislanzoni possa rivivere con nuove opportunità nel cuore del centro cittadino di Lecco”.

L’asta e le offerte

Le offerte dovranno pervenire al Comune di Lecco – Area V Valorizzazione del Patrimonio Comunale – Ufficio Protocollo in appositi plichi, così come descritto nel bando pubblicato sul sito internet del Comune di Lecco e disponibile, insieme agli allegati, in albo pretorio e nella sezione “bandi di gara” a questo collegamento, entro e non oltre le 12 di lunedì 21 ottobre e saranno aperte, in seduta pubblica, mercoledì 23 ottobre 11:30 in sala consiliare.

Scrivendo all’indirizzo patrimonio@comune.lecco.it entro le 10 di giovedì 10 ottobre sarà possibile effettuare un sopralluogo dell’edificio all’asta. allo stesso indirizzo i tecnici comunali restano a disposizione per eventuali ulteriori richieste di informazioni sull’immobile e sul bando.