Il “grazie” di una mamma al personale della pediatria dell’ospedale Manzoni

LECCO – Riceviamo e pubblichiamo:

“Scrivo queste poche righe , perché vorrei ringraziare di cuore tutto lo staff della pediatria dell’ospedale Manzoni di Lecco , dove con mia figlia ho passato gli ultimi 22 giorni.

Si al contrario rispetto a quello che si fa di solito , sempre a criticare il nostro sistema sanitario, io invece voglio ringraziare per tutto quello che hanno fatto per la salute di mia figlia , sono stati di grande conforto , professionali.

In questo periodo di COVID passare così tanti giorni ricoverati è molto difficile perché non sono ammesse visite da parte di parenti e amici , tutto diventa psicologicamente più difficile, ma questo splendido gruppo di persone è sempre attenta ad ogni sfaccettatura , ha sempre un sorriso da regalare in ogni momento difficile .

E allora voglio ringraziare tutti voi per la vostra professionalità e augurare a tutti un felice e sereno Natale e un buon 2021″.

Alessandra e Martina