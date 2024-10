Il gruppo “Uniti per le donne” cresce e si prepara alla Camminata Manzoniana

L’iniziativa lanciata da Angelo Fontana, responsabile della Polisportiva Monte Marenzo – area sociale

MONTE MARENZO – L’iniziativa è stata lanciata da Angelo Fontana, responsabile della Polisportiva Monte Marenzo – area sociale, per tenere accesi i riflettori in questi tempi complicati su un problema che, ieri come oggi, rappresenta una vera e propria piaga sociale: quello della violenza contro le donne.

L’idea è stata quella di creare il gruppo “Uniti per le donne” che parteciperà alla Camminata Manzoniana del prossimo 6 ottobre con l’obiettivo di essere il più numeroso possibile per lanciare così un messaggio di attenzione, rispetto e solidarietà (è stato preparato anche un apposito volantino con alcuni brani dei Promessi Sposi – CLICCA QUI).

“‘La lotta alla violenza di genere fa strada’, questo lo slogan che abbiamo voluto legare a questa edizione della Camminata – ha detto Angelo Fontana -. Per sensibilizzare e sostenere azioni volte a prevenire la violenza di genere, come Polisportiva assieme ad altre associazioni del territorio (Rifiorire insieme di Milano, Officina donna Olgiate Molgora, Gruppo Uniti per le Donne di Lecco) proponiamo a tutti di iscriversi come gruppo ‘Uniti per le donne’”.