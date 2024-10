Il Lions Club Lecco celebra 69 anni di impegno per la comunità

Il Lions Club Lecco Host è sempre pronto ad accogliere nuovi soci e opera sotto il motto “We Serve”

Il Presidente: “Desidero sottolineare il valore dell’amicizia e della solidarietà che ci unisce e ci rafforza”

LECCO – I soci del Lions Club Lecco Host si sono riuniti venerdì 11 ottobre per celebrare il 69° anniversario della fondazione del club. La serata è stata aperta dal neopresidente Giovanni Rigamonti, che ha ringraziato calorosamente i numerosi soci e ospiti presenti. Nel suo intervento, Rigamonti ha messo in evidenza l’importanza di questo traguardo, sottolineando il ruolo fondamentale del club nella comunità e il suo impegno costante verso i valori di servizio e solidarietà che lo caratterizzano.

“La Charter Night non è solo un momento formale, ma rappresenta un impegno condiviso per costruire un futuro migliore per le prossime generazioni. La missione dei Lions è servire e migliorare la vita delle persone grazie al vostro straordinario impegno. Desidero sottolineare il valore dell’amicizia e della solidarietà che ci unisce e ci rafforza, ricordando che ogni gesto di gentilezza può avere un impatto positivo sulla vita di chi lo riceve” spiega Giovanni Rigamonti.

Il neo presidente continua: “Come ci sentiamo ogni volta che dedichiamo il nostro tempo agli altri? Vorrei concludere esprimendo il mio sincero grazie a voi soci per il tempo che già dedicate e quello che continuerete a dedicare al Lions, offrendo le vostre competenze a servizio delle necessità umanitarie”.

Il Lions Club Lecco Host, come tutti i club Lions, sviluppa progetti a livello locale e internazionale in diverse aree tematiche di Lions International. Tra queste: miglioramento della salute visiva e prevenzione della cecità; prevenzione del diabete e supporto alle persone colpite dalla malattia; assistenza nella lotta contro il cancro, attraverso supporto medico e raccolte fondi per la ricerca; contrasto della fame, anche tramite la distribuzione di pasti.

Inoltre, il club si impegna nella tutela dell’ambiente, promuovendo pratiche ecologiche e sostenibili; offre assistenza umanitaria e risponde alle emergenze, grazie alla prontezza dei Lions nell’intervenire in caso di calamità naturali o crisi umanitarie. Infine, sostiene i giovani attraverso il Leo Club, che favorisce la leadership, il volontariato e l’impegno sociale con iniziative di mentoring, borse di studio e attività sportive e culturali.

Da 69 anni, il Lions Club Lecco Host è sempre pronto ad accogliere nuovi soci e opera sotto il motto “We Serve” (Noi serviamo), dedicandosi a migliorare le condizioni di vita delle persone e delle comunità.