Il nuovo centro di raccolta rifiuti è pronto: lunedì l’inaugurazione

Terminati i lavori, a partire dalla prossima settimana sarà aperto al pubblico

Lunedì mattina il ‘taglio del nastro’ con il sindaco e Silea

LECCO – Il nuovo centro di raccolta di via Don Ticozzi aprirà al pubblico a partire dalla prossima settimana. Lo ha annunciato l’amministrazione comunale che lunedì mattina alle 9.30 inaugurerà ufficialmente la nuova discarica, trasferita da via Bruno Buozzi per fare spazio al cantiere Anas del Quarto Ponte. Da martedì 17 il centro di raccolta sarà operativo e fruibile dai cittadini.

Il centro è stato trasferito nell’ex Cava Musolino, in via Don Ticozzi. 1 milione 584 mila euro il costo del progetto, finanziato per 1 milione dal Pnrr, 134 mila euro dal Comune e 450 mila euro di contributi Anas (gli oneri di spostamento che Anas verserà al Comune per via dell’interferenza del cantiere del Quarto Ponte con l’attuale sito del centro di raccolta, ndr). Vicino al Centro di Raccolta sorgerà anche il Centro del Riuso, sempre progettato grazie ad un finanziamento del Pnrr.

All’inaugurazione di lunedì prossimo saranno presenti il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni e l’assessore all’Ambiente Renata Zuffi, oltre che i referenti di Silea Spa.