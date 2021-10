Sguardo al futuro dell’ex Piccola, i lavori partiranno nella primavera 2022

Come saranno i magazzini ferroviari riqualificati

LECCO – Mentre procedono i lavori per il nuovo parcheggio, arriva un’anteprima di quella che sarà la riqualificazione dei vecchi magazzini della Piccola Velocità: è il sindaco Mauro Gattinoni a diffondere le immagini di come sono stati pensati quegli spazi, oggi area di degrado e destinati ad un futuro decisamente più elegante.

“Dopo il completamento del parcheggio di Linee Lecco a fine novembre 2021, in primavera 2022 potrà partire la riqualificazione delle due stecche dei bellissimi magazzini ferroviari, vincolati dalla Soprintendenza, della ex Piccola velocità di Lecco” fa sapere il primo cittadino.

Come sarà? “La prima stecca dedicata all’uso socio-culturale, con per esempio luoghi per i giovani, biblioteca, spazi per lo studio e le attività dedicate alla crescita dei talenti – dice il sindaco – la seconda stecca dedicata al commercio, con un mercato coperto e un ristorante”.

La riqualificazione dell’ex Piccola è uno dei principali progetti annunciati dalla nuova amministrazione comunale in continuità con il traguardo ottenuto dall’ex sindaco Virginio Brivio, promotore dell’accordo con le ferrovie che ha consentito al Comune di acquisire l’area.

E chissà che un domani la Piccola non possa cambiare nome: il suo piazzale, come emerso nelle scorse settimane, potrebbe essere dedicato al grande alpinista lecchese Riccardo Cassin.