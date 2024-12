Il torneo di risucchio di Panna Cotta dei Resinelli finisce in TV sul Nove

In una recente puntata della trasmissione Little Big Italy, in onda sul Nove e condotta da Francesco Panella, si riaccendono i riflettori sul torneo goliardico che si svolgeva ai Piani Resinelli

LECCO – Un’impronta indelebile lasciata da un evento nato per gioco, ma capace di riunire centinaia di persone in un’atmosfera di convivialità e leggerezza. Il celebre torneo di “risucchio di panna cotta” che si svolgeva ai Piani Resinelli, ideato da Marco “Butch” Anghileri in collaborazione con Lorenzo Colombo (entrambi tra i soci fondatori di Lecconotizie.com), è tornato a far parlare di sé, rievocato con affetto nella trasmissione televisiva Little Big Italy, in onda sul Nove e condotta da Francesco Panella.

L’evento, che dal 2014 non viene più organizzato in seguito alla tragica scomparsa di Marco Anghileri, noto arrampicatore lecchese, era un appuntamento imperdibile al ristorante 2184, allora gestito dallo stesso Marco. Una sfida goliardica nata per scherzo tra amici e cresciuta fino a trasformarsi in un vero e proprio torneo capace di richiamare quasi 300 persone.

L’eco di quell’atmosfera è giunto fino a Singapore, dove, in una recente puntata del programma, uno dei partecipanti storici, Ricardo Communod, ha sorpreso gli spettatori riproponendo la sfida ai suoi commensali. Vincitore delle edizioni 2011 (articolo) e 2012 (articolo), Communod ha dimostrato di essere ancora un risucchiatore coi baffi… di panna, lasciando tutti a bocca aperta e riportando alla memoria un momento unico.

Il suo exploit goliardico, che sta rimbalzando in Rete sui social, ha restituito anche a noi un frammento di quelle serate semplici ma divertenti trascorse con l’amico Butch che custodiamo tra i ricordi più belli.