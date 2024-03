Impegno senza sosta della Croce Rossa Italiana nel salvataggio in acqua

Ultimato un corso di 5 mesi riservato al personale della Croce Rossa Italiana

La Presidente del Comitato del Comprensorio Lecchese: “Squadra OPSA, fiore all’occhiello di un’attività inarrestabile”

LECCO – Durante il periodo invernale, l’attività di Salvataggio in acqua organizzata dalla Croce Rossa Italiana Comitato del Comprensorio Lecchese attraverso la propria squadra OPSA LECCO, non si è mai fermata e ha attivato un corso specifico riservato esclusivamente al personale della Croce Rossa Italiana operante già su ambulanze terrestri.

Il corso ha avuto una durata di 5 mesi, dove gli allievi si sono cimentati nel nuoto a corpo libero, trasporti, apnee, capovolte, uso attrezzatura, manovre di avvicinamento al pericolante e recupero, immobilizzazione in acqua e barellamento, utilizzo di mezzi, imbarchi su idroambulanze e moto d’acqua, oltre a lezioni dedicate di teoria per un totale di 86 ore di formazione.

“L’organico attuale della Squadra OPSA LECCO è di 39 OPSA e 15 volontari con il modulo di sicurezza acquatica – spiega Giovanna Gomarabico Brambilla, Presidente del Comitato del Comprensorio Lecchese – E’ il fiore all’occhiello di un’attività inarrestabile ed in costante crescita, dove più volte il nostro significativo apporto affiancando Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine preposte, ha permesso il soccorso e salvataggio di utenti in acqua in difficoltà oltre che a garantire la sicurezza a numerose manifestazioni nautiche come regate di vela, gare di nuoto, ecc…”.

“Un ringraziamento particolare è rivolto all’Autorità di Bacino Lario che da sempre ha sostenuto economicamente l’attività” conclude così la Presidente.