Informagiovani propone Speak Tourism: corso gratuito di inglese

Da venerdì 8 novembre 6 lezioni dedicate al linguaggio turistico

Opportunità formative e di partecipazione attiva gratuite

LECCO – Tra novembre e dicembre 2024 presso il centro civico Sandro Pertini di Germanedo, via dell’Eremo 28, l’informagiovani del Comune di Lecco propone “Speak Tourim”, un ciclo di 6 lezioni d’inglese gratuite pensate per giovani dai 18 ai 30 anni, con l’obiettivo di sviluppare competenze linguistiche utili nel settore turistico, con un’attenzione particolare al territorio lariano.

Il corso, mutuato dal docente americano Hayden Knight Weiler, si terrà venerdì 8, 15, 22, 29 novembre e 13, 20 dicembre dalle 14.30 alle 16. Per partecipare è necessario registrarsi a questo collegamento.

Così l’assessora alla Famiglia, giovani e comunicazione del Comune di Lecco Alessandra Durante: “Con il progetto ‘Speak Tourism’, il nostro Informagiovani continua ad affermarsi come punto di riferimento insostituibile, offrendo opportunità formative e di partecipazione attiva gratuite, innovative e aperte a tutti i ragazzi e le ragazze. Questa iniziativa, in particolare, rappresenta una grande occasione per i giovani di acquisire competenze utili nel turismo, un settore che in questi ultimi anni ha visto Lecco posizionarsi tra le mete più attrattive e frequentate di tutta la regione. Le proposte di Informagiovani sono in costante crescita e sono il risultato di un lavoro capillare che risponde prontamente alle sollecitazioni che arrivano direttamente dai ragazzi e di un team capace di trasformare la propria sede in uno spazio di crescita, dove i giovani possono trovare risorse concrete per il proprio futuro, incontrare altre persone con gli stessi interessi e aspirazioni e confrontarsi con professionisti di vari settori. Ci tengo a ricordare che vogliamo fortemente che le iniziative di Informagiovani non siano riservate ai soli residenti a Lecco ma siano aperte e partecipate dalle migliaia di ragazzi del territorio che ogni giorno a Lecco studiano, lavorano, vivono”.

L’iniziativa si inserisce nel progetto “Rumore: frequenze di innovazione” promosso da Informagiovani Lecco per il bando regionale “La Lombardia è dei giovani 2024” e realizzato in collaborazione con Anci Lombardia, con il finanziamento di Regione Lombardia.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Informagiovani al numero 0341 493790 (anche via WhatsApp) o all’indirizzo informagiovani@comune.lecco.it.