Iniziata la Fase 2. Nel lecchese nessun problema: treni e traffico tutto regolare

LECCO – Dopo il lockdown che ha bloccato l’Italia intera e non solo a causa dell’emergenza sanitaria generata dal Coronavirus, oggi, lunedì 4 Maggio 2020, è iniziata la Fase 2 (Regione Lombardia – FAQ).

Riaperto il settore manifatturiero e delle costruzioni, insieme al commercio all’ingrosso. Riprendono, nel rispetto delle misure anticontagio, anche le sessioni d’esame e le sedute di laurea presso le Università. Inoltre si potrà effettuare attività motoria e sportiva non più solo in prossimità della propria abitazione, ma solo individualmente e rispettando la distanza di due metri dagli altri.

Una ripartenza che nel lecchese non ha generato situazioni critiche.

In stazione a Lecco e sui treni

Poca gente alla stazione di Lecco, con un incremento della presenza di pendolari dopo le 8. Nessun assembramento e controlli all’ingresso effettuati dagli agenti della Polizia Ferroviaria (Polfer), mentre l’Associazione Carabinieri ha distribuito, e lo farà per tutta la settimana, mascherine gratis ai passeggeri. Nel nostro mini viaggio in treno da Lecco a Calolziocorte abbiamo potuto verificare vagoni pressoché vuoti, con la presenza di massimo 3 – 4 passeggeri per ognuno. Non tutti i vagoni tuttavia sono dotati di bollini per segnalare la “distanza anti contagio”, mentre nelle stazioni, alla partenza, viene dato l’annuncio di prendere posto in modo corretto con i capotreni attenti a far rispettare le regole.

In stazione a Cernusco Lombardone

Anche nella stazione meratese di Cernusco Lombardone situazione regolare, chiusa la sala d’attesa e pochi i pendolari che questa mattina si sono presentati in stazione.

Traffico

Sulle strade cittadine qualche auto in più in circolazione rispetto alle settimane del lockdown, ma nessuna situazione critica, con traffico regolare su tutte le principali arterie cittadine e della provincia.

Nulla da segnalare sulla direttrice Lecco – Bergamo, in zona Chiuso – Calolzio dove solitamente negli orari di punta si creano intasamenti. Poche auto anche sulla direttrice Lecco – Olginate così come all’ingresso e all’uscita dal Lecco lungo la SS36.

Anche a Lomagna lungo la SP 342 che porta verso la Tangenziale Est, solitamente trafficata al mattino, il traffico verso le 7.30 si presentava scorrevole senza alcun incolonnamento.