Istituto Fiocchi di Lecco: rinnovato il laboratorio elettrico

Ristrutturazione del laboratorio di “Officina Impianti Industriali 1”

“La soddisfazione maggiore è stata vederlo ultimato dopo essere riusciti a svolgere tutte le fasi, dalla progettazione al montaggio di un laboratorio più confortevole”

LECCO – L’Istituto “P.A. Fiocchi” di Lecco ha recentemente completato un importante restyling dei suoi laboratori, con l’obiettivo di garantire ai suoi studenti un ambiente di apprendimento più sicuro e all’avanguardia. Tra gli interventi più significativi, spicca la ristrutturazione del laboratorio di “Officina Impianti Industriali 1”, riqualificandolo attraverso la sostituzione di pannelli di comando e potenza, utilizzando materiale più sicuro, efficiente e moderno.

Il progetto ha visto protagonisti gli studenti della classe 5^C dell’indirizzo “Manutenzione e Assistenza Tecnica”, che si sono occupati del montaggio dei pannelli. Grazie alle competenze teoriche acquisite durante il corso di studi, in particolare nel campo della componentistica elettrica, e con il supporto del personale docente, sono riusciti a completare il lavoro in tempi rapidi, portando a termine il progetto in pochi mesi.

Gli studenti della classe 5^C raccontano come è stata gestita l’organizzazione: “Il professor Gambirasio Franco ha coinvolto tutta la classe nella realizzazione del laboratorio. Inizialmente abbiamo realizzato montato e cablato un primo esemplare ‘campione’ di Pannello di Collaudo. Una volta verificata la correttezza del montaggio di quest’ultimo, attraverso la donazione di tutto il materiale, siamo passati alla realizzazione e montaggio dei pannelli”.

Inoltre, aggiungono: “E’ stata un’esperienza unica, direttamente sul campo, che ci ha coinvolti in prima persona essendo anche noi gli ‘utilizzatori’ di ciò che avevamo realizzato. La soddisfazione maggiore è stata vederlo ultimato e concretare che noi eravamo riusciti a svolgere tutte le fasi del processo, dalla progettazione al montaggio di un laboratorio più confortevole, aggiornato e in linea con gli standard attuali”.

Tuttavia, tutto ciò non sarebbe stato possibile senza il fondamentale contributo della ditta Elettrica 101 srl di Merate, rappresentata dal Legale Rappresentante, dott. Giovanni Meroni. La ditta non ha solo fornito il materiale necessario per il rinnovo completo dell’officina, ma ha anche offerto agli studenti dell’Istituto Fiocchi l’opportunità di progettare e realizzare pannelli elettrici utilizzando tecnologia di ultima generazione, arricchendo così la loro formazione pratica.

Inoltre, l’azienda DP 031 srl di Albese con Cassano ha fornito vernici ad acqua atossiche e certificate per la completa riverniciatura della struttura portante dei pannelli e delle armadiature esistenti. Questo intervento ha contribuito a rendere il laboratorio un ambiente più accogliente e stimolante per l’apprendimento tecnico-pratico.

Questa collaborazione è un esempio concreto di come scuola e aziende possano unire le forze per arricchire l’esperienza educativa degli studenti, formando al contempo i professionisti di domani e preparandoli ad affrontare le sfide del futuro con competenze aggiornate e al passo con i tempi.

Il Dirigente Scolastico, Jessica Sala, conclude: “Sono lieta di annunciare il rinnovo del laboratorio e di sottolineare come l’Istituto Fiocchi sia costantemente impegnato nello sviluppo di nuovi progetti, pensati per stimolare l’interesse degli studenti verso le discipline tecniche. Il nostro obiettivo è offrire una formazione di eccellenza, grazie alla proficua collaborazione con le aziende del territorio”.