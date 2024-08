La comunità di Lecco si prepara a salutare il prevosto don Davide Milani

Il prevosto di Lecco in partenza per un nuovo incarico a Roma

Una serie di messe per ringraziarlo. Il 22 settembre alle 10 la celebrazione in basilica

LECCO – La Comunità pastorale Madonna del Rosario saluterà e ringrazierà il prevosto di Lecco don Davide Milani alla vigilia dell’imminente partenza per Roma, dove assumerà l’incarico di Segretario generale della Fondazione Pontificia Gravissimus educationis e di Officiale del dicastero della cultura e dell’educazione della Santa Sede di cui Prefetto è il Cardinale Josè Tolentino de Mendonca. Al suo posto è atteso don Bortolo Uberti, attuale responsabile della comunità pastorale Charles De Foucauld e decano del decanato Forlanini in Milano.

In programma una serie di celebrazioni per salutare don Davide Milani:

Sabato 14 settembre a San Materno (Pescarenico), S. Messa ore 17

Domenica 15 settembre a San Carlo al Porto (Malgrate), S. Messa ore 11.15

Sabato 21 settembre in Santuario della Vittoria (Lecco), S. Messa ore 18

Domenica 22 settembre Basilica di San Nicolò (Lecco), S. Messa delle ore 10

Al termine di ognuna di queste messe seguirà un momento di rinfresco aperto a tutti.

Le messe di domenica 22 settembre delle ore 11.15 a Pescarenico, al Santuario della Vittoria e a San Carlo al Porto saranno posticipate alle ore 11.30. Quella in Basilica di San Nicolò delle ore 11.30 sarà sospesa.

“Desideriamo che il nostro parroco in viaggio verso Roma sia accompagnato da un dono significativo che gli ricordi Lecco, la nostra comunità e che gli sia davvero utile per questo nuovo periodo di vita ecclesiale – hanno fatto sapere dalla Comunità pastorale Madonna del Rosario -. Don Davide ha fatto molto per la comunità e la città intera, facciamo dunque appello al senso di gratitudine di tutti i fedeli nei suoi confronti per raccogliere le offerte in denaro utili a preparargli un dono. Saranno disposte cassette nelle nostre chiese, si può fare un bonifico bancario sul CC intestato alla Parrocchia san Nicolò IBAN: IT20L0306909606100000070225 Causale: dono a don Davide. Oppure ci si può recare presso la segreteria di san Nicolò negli orari di apertura”.