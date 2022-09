Partecipato l’evento organizzato presso la Casa dell’Economia a Lecco

La presidente Maria Grazia Nasatti: “Il grande lavoro della Fondazione passa attraverso tutti voi”

LECCO – La Fondazione Comunitaria del Lecchese ha presentato il report dell’attività svolta tra il 2020 e il 2022. Non solo numeri e progetti elencati ma prima di tutto ‘storie e volti’ che si sono intrecciati dando vita a progetti e iniziative solidali, dai difficili mesi dell’emergenza sanitaria allo scoppio della guerra in Ucraina.

Gremito, lunedì pomeriggio, l’Auditorium della Casa dell’Economia dove la Fondazione ha organizzato l’evento. Presenti le istituzioni civili e religiose, i rappresentanti di associazioni ed enti del terzo settore. “Tutti voi – ha detto emozionata la presidente Maria Grazia Nasatti – avete contribuito a realizzare questo report, possiamo dire che siete la Fondazione”.

L’incontro, moderato dal giornalista Lorenzo Bonini, ha visto ospiti Elena Granata, Urbanista del Politecnico di Milano, e Giovanni Fosti, presidente della Fondazione Cariplo, autori di due interessanti interventi dal titolo “Placemaker. Gli inventori dei luoghi che abiteremo’ e ‘Accorciare le distanze e sostenere i territori. Gli interventi di Fondazione Cariplo nella crisi attuale’.

In apertura hanno portato i loro saluti il presidente della Camera di Commercio Como-Lecco Marco Galimberti, il vicario episcopale Mons. Maurizio Rolla, il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e il Prefetto Sergio Pomponio.

“Questo rapporto – ha detto il sindaco Gattinoni – racconta la storia delle associazioni del Terzo Settore, le più vivaci e capaci di custodire la coesione sociale. La Fondazione da sempre si occupa di questo tema ed è in prima fila. Grazie per il lavoro che svolgete, continuiamo a curare questi valori”.

“La Fondazione – ha detto la presidente Hofmann – nonostante il periodo difficilissimo dei due anni che sono trascorsi ha sempre cercato di dare risposte immediate a chi aveva bisogno, unendo pubblico, privato, associazioni. Quello che fate è importante e auguro di proseguire su questa strada”.

“Il rapporto 2020-2022 della Fondazione – ha detto Maria Grazia Nasatti nel suo intervento – è atipico e per certi versi ambizioso. Qui dentro ci sono tutti quelli che hanno collaborato, collaborano o comunque sono entrati in contatto con noi, è una sorta di spazio comunicativo rivolto a tutto il territorio del lecchese, per raccontare chi siamo e cosa facciamo attraverso belle storie e soprattuto i volti di chi le ha rese possibili”.

Tre le parole cardine su cui il rapporto e l’azione della Fondazione Comunitaria del Lecchese Onlus si fonda: appartengo, sostengo e curo. “Tre concetti che mi piacciono molto e che insieme creano comunità e coesione. Vi ringrazio per tutto il supporto e per la numerosa presenza di questa sera, in questi anni da presidente ho avuto modo di conoscere tante, bellissime, realtà e persone. Non ci fermiamo qui però, la storia continua e andremo avanti a scriverla insieme”.

GALLERIA FOTOGRAFICA