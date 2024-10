La musica dell’Orchestra Invisibile chiude la rassegna ‘La Cultura per il Sociale’

Gremito l’Auditorium della Camera di Commercio

L’Orchestra, diretta dal dottor Politi, ha regalato una serata emozionante

LECCO – Spettacolo emozionante sabato sera presso l’Auditorium della Camera di Commercio. In scena l’Orchestra Invisibile, la big band italiana composta da persone autistiche e non, diretta dal dottor Pierluigi Politi (Ordinario di Psichiatria dell’Università degli Studi di Pavia). Il concerto era l’ultimo appuntamento della rassegna ‘La Cultura per il Sociale’ organizzata dal Comune di Lecco in collaborazione con diversi enti ed associazioni del territorio.

Lo spettacolo dell’Orchestra Invisibile rientra nel progetto IN AUT Città Inclusiva, volto alla sensibilizzazione sul tema dell’autismo con iniziative di inclusione, promosso da Asst Lecco in collaborazione con Confcommercio Lecco, Confindustria Lecco-Sondrio, Confartigianato Imprese Lecco, Comune di Lecco, Provincia di Lecco e Politecnico.

L’Orchestra Invisibile di Casina Rossago (Pavia), è nata grazie al professor Politi che ha dimostrato i benefici dello spazio musicale condiviso e il loro impatto diretto sul comportamento generale delle persone con autismo. Le esibizioni dal vivo avvengono poche volte l’anno e Lecco ha avuto l’opportunità di assistere a questo spettacolo emozionante ed immersivo: sul palco erano presenti una ventina di musicisti, alcuni con disturbo dello spettro autistico e altri normodotati, disposti in cerchio, per guardarsi e suonare insieme un repertorio musicale Jazz.

Gremito l’Auditorium che ha accolto l’Orchestra e seguito con interessa la sua esibizione. Uno spettacolo certamente indimenticabile.