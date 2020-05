La Provincia dà il via libera ai lavori in cava, “beffati” i cittadini di Chiuso

Il deposito di inerti nell’ex Cava di Chiuso si farà, la Provincia autorizza

Il Comune aveva bocciato l’intervento dopo la mobilitazione dei cittadini

LECCO – L’appello del Comitato, la raccolta firme dei cittadini, il ‘no’ messo nero su bianco dal Consiglio comunale di Lecco (seppur dopo una revisione della delibera per superare le ambiguità del primo provvedimento) a nulla sono valse: la Provincia di Lecco ha autorizzato i lavori nell’ex cava di Chiuso.

La richiesta era stata presentata dalla Pozzi Strade, proprietaria dell’area che chiede di costruire un deposito di materiali edili, non pericolosi, da collocare nell’area al di sopra del piazzale d’ingresso, raggiungibile attraverso una rampa che porta direttamente ai piedi dell’ex cava.

La piazzola deposito sarà ampia 1800 metri e suddivisa in tre compartimenti per ospitare un massimo di 1,5 mila mq di materiale inerte, da trasferire di volta in volta in discariche autorizzate.

L’iter di autorizzazione ha interessato sia Provincia che Comune, quest’ultimo chiamato ad esprimersi sulla possibilità di modificare il PGT e consentire la realizzazione dell’opera. Negativo è stato il giudizio di Palazzo Bovara anche se, già all’epoca della discussione, ci si chiedeva quanto potesse essere effettivamente vincolante il parere dell’amministrazione comunale rispetto a quello della Provincia.

Per l’ente provinciale non ci sono “elementi ostativi alla realizzazione del progetto” che ha ottenuto due pareri favorevoli, oltre che dalla Provincia anche dalla Azienda speciale Ufficio d’Ambito e giudizi non contrari da Ats e Arpa.

“E’ una notizia che non avremmo mai pensato di ricevere – commentano dal Comitato dei cittadini di Chiuso, fortemente contraria all’opera – Pensavamo di esserci riusciti ed invece quello che sembrava un passaggio formale si è tramutato in una sentenza senza appello. Siamo tristi e storditi dalla cieca politica che non ascolta i cittadini, che non rispetta l’ambiente, che non premia chi si spende per un interesse civico e collettivo. A sancire il grottesco vorremmo ricordare le parole del Presidente della Provincia, quando dichiarò durante una assemblea da noi indetta, che ‘la Provincia si sarebbe attenuta a quanto deciso dal Comune di Lecco’ ma a quanto pare verbe volant quando cambia il vento. Ma noi non ci arrendiamo, sicuri di batterci per il bene di un intero quartiere”.