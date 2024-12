La regione investe negli ospedali, a Lecco assegnati quasi 2milioni di euro

Approvato il programma straordinario di investimenti in sanità, stanziati oltre 219 milioni di euro

All’ospedale Manzoni previsti interventi di adeguamento normativo e sicurezza antincendio

LECCO – Quasi 2milioni di euro all’ospedale di Lecco per la messa a norma e sicurezza. La Giunta regionale ha approvato il programma straordinario di investimenti in sanità per il 2024, destinando oltre 219 milioni di euro per il potenziamento delle infrastrutture, la sicurezza e l’efficientamento energetico del sistema sanitario regionale. La delibera, proposta dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso, prevede interventi strategici per migliorare la qualità dell’assistenza e la sicurezza delle strutture sanitarie.

Gli investimenti includono progetti di riqualificazione di vari ospedali. Tra questi anche l’ospedale Manzoni che ha visto l’assegnazione di 1.950.000 euro per l’installazione di un sistema d’allarme vocale per scopi d’emergenza. Tra le altre misure finanziate, oltre al potenziamento del parco tecnologico biomedicale, anche interventi di adeguamento normativo e sicurezza antincendio per le strutture sanitarie regionali e progetti di efficientamento energetico per una gestione più sostenibile e moderna delle risorse.

“Con questa delibera – ha detto l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso – Regione Lombardia dimostra ancora una volta il suo impegno verso una sanità di eccellenza, in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini e di essere all’altezza delle sfide future. I nostri ospedali e i nostri servizi territoriali saranno sempre più sicuri e moderni. Un investimento sulla salute è un investimento sul futuro di tutti noi”.