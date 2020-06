La scuola edile Espe acquista all’asta il terreno comunale di via Grandi

Importante acquisizione per Espe che fa suo il terreno comunale dove sorge la scuola

Fino ad oggi era in concessione all’ente scolastico

LECCO – Il terreno di proprietà comunale all’asta, sito in via Achille Grandi (e concesso in diritto di superficie all’ESPE – Ente Scuola Professionale Edile per la realizzazione del relativo edificio scolastico), è stato aggiudicato all’ESPE per 72.500 euro, a fronte di un valore posto a basa d’asta di 70.000 euro.

Il Comune di Lecco aveva messo in vendita il lotto di terreno di sua proprietà nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il periodo 2020-2022, approvato dal Consiglio comunale con il Documento unico di programmazione 2020-2022 nel dicembre del 2019. Un’acquisizione senza sorprese essendo la scuola edile già occupante del terreno.

Un secondo lotto messo all’asta dal Comune riguarda una porzione di terreno sita in via Lusciana di superficie pari a circa 175 mq e con un valore minimo posto a base d’asta di 26.000 euro.