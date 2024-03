L’area ex Odobez verso la riqualifica: un parco e una passerella lungo il Gerenzone

L’ex complesso industriale di via Gorizia ospiterà palazzine residenziali ma anche un’area ad uso pubblico

Atto di indirizzo votato dalla Giunta che ha richiesto ai proponenti delle integrazioni progettuali

LECCO – Un intervento di rigenerazione urbana lungo il fiume Gerenzone che riguarderà l’area ex Odobez, in via Gorizia. La proposta in variante al Pgt vigente è stata avanzata dalla proprietà a metà gennaio tramite “un’istanza di massima di Piano Attuativo” che la Giunta Comunale ha recepito e approvato, richiedendo nel parere preventivo delle integrazioni progettuali.

L’area attuale, 5 mila 600 mq di superficie, comprende un ampio piazzale, dei capannoni dismessi e una vecchia cascina. La proposta di intervento prevede che capannoni e cascina vengano demoliti per la costruzione di palazzine residenziali.

2.800 invece i mq destinati ad uso pubblico: qui si immaginano un parco fruibile dai cittadini e una passerella lungo il Gerenzone che collegherà via Panigada e l’ex Carsana, completando un ulteriore tratto del camminamento lungo il fiume. Come vincolo convenzionale sarà la proprietà ad occuparsi della manutenzione ordinaria e straordinaria della passerella e del verde lungo il fiume. E’ poi previsto un parcheggio accessibile da via Gorizia che verrà ceduto al Comune, la cui gestione sarà però inizialmente (5 o 10 anni dal collaudo) a capo alla proprietà.

Nel parere preventivo l’amministrazione propone infine in cambio degli oneri di urbanizzazione, di valutare la fattibilità di progettare e realizzare il rifacimento della copertura della palestra comunale Ghislanzoni GAL in via Cantarelli.

Votato l’atto di indirizzo si attende ora che i proponenti formalizzino la proposta tenendo conto dei pareri tecnici prescritti dal Comune. L’intervento, in quanto variante al Pgt, dovrà poi essere approvato in Consiglio Comunale.