Proseguono i lavori di manutenzione all’elettrodotto tra Lecco e Pescate

Ecco le chiusure stradali previste di giorno e di notte

LECCO – Iniziati in settimana, i lavori di manutenzione sull’elettrodotto T411 Bulciago-Lecco nel tronco compreso tra il palo 80 e il palo 85, localizzati tra i comuni di Lecco e Pescate, proseguono fino al 22 giugno.

Dopo la prima fase di lavori notturni, seguono i lavori in programma durante il giorno in via Mauri e allo svincolo Bione con interventi dalle 10 alle 16 di lunedì 31 maggio, dalle 10 alle 16 di mercoledì 9 giugno e dalle 10 alle 16 di giovedì 10 giugno: in queste giornate è previsto divieto di transito in via Buozzi, con chiusura rampa di accesso al ponte Manzoni.

Dal 14 giugno riprenderanno poi i lavori notturni che interesseranno nuovamente tratti di via Buozzi, Carlo Alberto, Don Ticozzi, Figini e Macon e G. Mauri.

I lavori sono realizzati a cura dell’impresa Roda S.p.A. di Pontevico (CR) per conto della società Terna Rete Italia S.p.A, a cui spetta anche l’obbligo di fornire la preventiva informazione ai residenti, ai commercianti, ai titolari di accessi carrai e pedonali direttamente o indirettamente coinvolti dalla presenza del cantiere e dalle chiusure e modifiche viabilistiche conseguenti.