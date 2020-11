Lavori senza preavviso in via Besonda, Confcommercio segnala il disagio

Lavori in via Besonda creano problemi alle aziende del tratto inferiore della via

Confcommercio: “Nessuno li ha segnalati per tempo, così non si fa”

LECCO – Questa mattina le imprese della parte bassa di via Besonda a Lecco si sono ritrovate isolate e di fatto impossibilitate a operare in condizioni normali per via dell’esecuzione di alcuni lavori che hanno bloccato la viabilità. Immediata la protesta delle attività commerciali e delle ditte coinvolte dallo stop.

A farsi portavoce dell’allarme è Confcommercio Lecco a cui sono associate alcune delle imprese condizionate dal cantiere.

“Per l’ennesima volta le attività economiche lecchesi si trovano a dover fare i conti con lavori eseguiti senza un adeguato e congruo preavviso – evidenzia il direttore di Confcommercio Lecco, Alberto Riva – Non sappiamo di chi fosse l’onere di avvisare le imprese di via Besonda, se del Comune di Lecco o di LarioReti, ma resta il fatto che ancora una volta si prende sotto gamba chi lavora. Basta sottovalutare i disagi di chi ha una impresa! A maggior ragione oggi, in un contesto già difficile per l’emergenza Covid-19, serve rispetto per chi ogni giorno apre la propria attività e si rimbocca le maniche per lavorare”.