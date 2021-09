Lavori sulla vecchia Lecco-Ballabio, code e cittadini arrabbiati

Senso unico alternato a Laorca per consentire alcuni lavori

Lunghe code verso Lecco: “Gli interventi non potevano essere fatti prima dell’inizio delle scuole?”

LECCO – Code e traffico sulla vecchia Lecco-Ballabio a causa di alcuni lavori all’altezza del rione di Laorca. Nel tratto compreso tra corso Monte Ortigara e via Quarto è stato istituito il senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico per alcuni lavori di rifacimento di chiusini dei pozzetti elettrici.

Numerose le lamentele giunte alla nostra redazione da cittadini arrabbiati a causa delle lunghe code che si sono formate soprattutto in discesa, verso il centro città. La domanda più frequente è se questi lavori non si potevano fare prima dell’inizio delle scuole o, quantomeno, se non è possibile attivare il cantiere più tardi, appena passato l’orario di punta dello spostamento dei pendolari verso la città.