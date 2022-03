Trovato ulteriore amianto nelle bocchette di areazione del palchetto del teatro

Nel frattempo sono state “restituite all’uso” da ATS le aree già bonificate

LECCO – Ancora una grana per il Teatro della Società di Lecco: mentre prosegue la bonifica, è stato rinvenuto nuovo amianto nelle bocchette di areazione nella zona del palchetto.

“Purtroppo le cose si scoprono facendo i lavori e in questo caso, la brutta notizia, è la scoperta di ulteriore amianto – ha spiegato l’assessore comunale Maria Sacchi, intervenendo in commissione consiliare mercoledì sera – si tratta fortunatamente di amianto compatto, non friabile, individuato nel vado di areazione al di sopra di ogni porta del palchetto. Si tratta di una cinquantina di bocchette che dovranno essere ripulite”.

Ora, ha fatto sapere l’assessore, si è in attesa di ricevere da ATS il progetto di bonifica di cantiere.

Nel frattempo, la stessa azienda sanitaria ha dato piena restituibilità all’uso delle aree dove è stato rimosso l’amianto, ovvero il soffittone, l’arco di boccascena e il retro dell’orologio. Già messo in salvo, nei mesi scorsi, il prezioso acrilico di Orlando Sora, rimosso dal soffitto con una delicata operazione per consentirne la bonifica.