Il Comune propone una via di uscita e rimanda la decisione

“Sceglieranno il dirigente scolastico e i genitori”

LECCO – Due possibilità: non istituire la nuova prima elementare per il prossimo anno scolastico a e dirottare gli alunni alla scuola di San Giovanni, oppure comporre un gruppo classe con i bimbi le cui famiglie hanno fatto richiesta di iscrizione a Bonacina.

La proposta è stata portata in commissione consiliare, giovedì sera, dall’assessore all’Istruzione Clara Fusi. Alla riunione in municipio ha assistito anche una rappresentanza di genitori che nei giorni scorsi avevano già avuto modo di incontrare la referente della giunta comunale.

Sono solo 10 le iscrizioni presentate ad oggi per la scuola primaria Filzi, 25 quelli iscritti alla Diaz di San Giovanni.

“San Giovanni ha il numero, Bonacina no – ha sottolineato l’assessore Fusi – Vogliamo seguire un principio generale, ovvero quello di non saturare la capacità di accoglienza delle scuole della città, per future iscrizioni o trasferimenti in corso d’anno scolastico; per questo abbiamo deciso di creare due classi alla Diaz, derogando al dirigente scolastico, e al confronto con i genitori, la scelta di fare oppure non fare un gruppo classe a Bonacina”.

“La decisione è sospesa per questo motivo -ha proseguito l’assessore – dipenderà dal dirigente a dai genitori”.

L’assessore non ha nascosto che l’ipotesi del gruppo classe è più caldeggiata dai genitori che dall’amministrazione comunale. Alcune famiglie vorrebbero iscrivere i propri figli a Bonacina perché già i loro fratelli frequentano quella scuola. Se il gruppo classe non si dovesse fare, ha aggiunto Fusi, il Comune potrebbe riorganizzare il servizio per venire incontro alle esigenze di quei genitori che si ritroverebbero a dover recuperare, nello stesso momento, due figli in due scuole diverse.

Altri rioni altre questioni, dovute sempre al basso numero di iscritti: 13 per la prima classe della primaria di Maggianico e 10 per la prima classe della primaria di Chiuso. Anche in questo caso si sta valutando la possibilità di istituire due gruppi classe oppure un’unica prima a Maggianico.