Lecco: corso gratuito di fumetto alla Biblioteca Umberto Pozzoli

LECCO – La Biblioteca Uberto Pozzoli di Lecco offre un’opportunità per gli appassionati d’arte: un corso gratuito di fumetto aperto a ragazzi a partire dai 16 anni e agli adulti. Le lezioni saranno guidate da Luca Galimberti, fumettista e illustratore di talento, nonché docente presso la scuola d’arte di Cabiate (CO). Questo corso rappresenta un’occasione per sviluppare le proprie capacità artistiche e apprendere tecniche di disegno da un esperto del settore.

Il corso avrà inizio il 16 ottobre e si svolgerà ogni mercoledì sera dalle ore 20:30 alle ore 22:30, per un totale di dieci lezioni. Durante il percorso formativo, saranno esplorati temi quali anatomia, fumetto comico, teoria delle ombre, prospettiva, inquadrature, sceneggiatura, creazione di personaggi, espressioni facciali e ambientazioni.

Il numero massimo di partecipanti è fissato a 15, e le iscrizioni si chiuderanno il 14 ottobre o al raggiungimento del numero limite di posti disponibili.

L’iniziativa è possibile grazie al contributo di Regione Lombardia nell’ambito del progetto “Biblioteca Futura”, finanziato dal bando regionale Avviso unico cultura 2024. Per ulteriori informazioni e per iscriversi, è possibile contattare la biblioteca civica al numero 0341 481123 o scrivere a biblioteca@comune.lecco.it