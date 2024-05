Lecco. Cres 2024, lunedì 20 maggio si chiudono le iscrizioni

Ultimi posti disponibili per il Centro Ricreativo Estivo

Estate di divertimento e misteri per i bambini dai 6 ai 14 anni

LECCO – Terminano lunedì 20 maggio le iscrizioni al Centro Ricreativo Estivo rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni. Un’esperienza che da anni riempie le giornate di centinaia di bambini e bambini, ragazze e ragazze della città di Lecco. Quest’anno il Cres ha un nuovo tema, ovvero Cres Mystery, che permetterà di mettere in atto tutta la furbizia e l’intelligenza per risolvere gli enigmi che verranno presentati.

Si svolgerà nelle seguenti sedi, a seconda della classe frequentata dal minore:

Scuola primaria “G. Oberdan”, Via Don Consonni 1, per i bambini delle classi I, II, III e IV della scuola primaria

Scuola secondaria I grado “Don Ticozzi”, Via Mentana 48, per la classe V della scuola primaria e per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado

Il programma e le attività del Cres saranno dettagliatamente illustrate negli incontri di martedì 25 giugno alle ore 17.30, presso la scuola primaria “G. Oberdan” e di giovedì 27 giugno alle ore 17.30 presso la scuola secondaria I grado “Don Ticozzi”.

Per la frequenza al Centro è previsto un contributo differenziato, comprensivo del pasto e della merenda, determinato dall’indicatore ISEE 2024 in possesso della famiglia, da corrispondere entro e non oltre il 28 giugno, a seguito di conferma dell’accettazione della domanda, previsto al termine della presentazione delle domande di iscrizione.