Lecco, il lungolago accoglie il mercato ‘Regioni d’Europa’

Nonostante il meteo grande entusiasmo per la prima edizione del mercato targato Fiva Confcommercio

60 gli stand presenti, in mostra artigianato locale, eccellenze enogastronomiche e molto altro

LECCO – ‘Regioni d’Europa’ sbarca a Lecco: il mercato di Fiva Confcommercio (Federazione Italiana Venditori Ambulanti) è stato inaugurato questa mattina, sabato, in lungolago, dal presidente nazionale Giacomo Errico, il presidente e il direttore di Confcommercio Lecco Antonio Peccati e l’assessore all’Attrattività Territoriale del Comune di Lecco Giovanni Cattaneo.

Ben 60 i banchi presenti a questa prima edizione lecchese con le specialità enogastronomiche ma anche l’artigianato locale. Nonostante le bizze del meteo (ma domani, domenica, dovrebbe splendere il sole), l’entusiasmo non manca: “Siamo molto contenti di essere qui e ringraziamo la locale Confcommercio per averci fortemente voluti con il nostro mercato che compie 23 anni – ha commentato Errico – questo fine settimana siamo anche ad Aosta pertanto a Lecco abbiamo dovuto portare una versione ‘ridotta’, ma sono certo che sarà un bel successo. Questo luogo è da cartolina, il lago, le montagne…ci sono tutte le premesse per un gran mercato e siamo sicuri che le persone apprezzeranno le nostre proposte, vi aspettiamo”.

“Tutto è iniziato nel 2000 da Trieste, grazie a una felice intuizione della Fiva – ha ricordato – Abbiamo pensato di mettere insieme diverse esperienze europee, andando poi ad aggiungere nel corso degli anni anche Paesi extra-europei con Argentina e Brasile. Abbiamo proposto una media di 25 mercati all’anno e nell’ultimo periodo siamo riusciti a raddoppiare arrivando a quota 50. Settimana scorsa tra Crema e Piacenza abbiamo fatto quasi 250mila visitatori”.

Per il presidente di Confcommercio Lecco Antonio Peccati il mercato ‘Regioni d’Europa’ costituisce un’occasione non solo per i lecchesi e i turisti ma anche per i commercianti di tutta la città: “E’ un primo esperimento – ha commentato – contiamo di riproporlo annualmente e ci piacerebbe che anche le nostre realtà locali partecipassero, abbiamo già avuto qualche richiesta. Sicuramente questo tipo di evento si inserisce nella già ampia programmazione pensata per attirare visitatori in città, non possiamo che esserne contenti”.

“Come amministrazione abbiamo accolto con disponibilità la proposta di Fiva Confcommercio che ci consente di collegare diverse iniziative in periodi diversi dell’anno, favorendo quel principio di de-stagionalizzazone che va a beneficio di tutta la città” ha concluso l’assessore Cattaneo.

“Regioni d’Europa” è un progetto realizzato da Apeca, Prisma, Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza in collaborazione con Fiva Confcommercio. L’evento, a ingresso gratuito proseguirà fino alla mezzanotte di domenica 24, offrendo ai visitatori un’opportunità unica di immergersi nella cultura europea. Durante “Regioni d’Europa” sarà possibile deliziare il palato con prelibatezze culinarie provenienti da diverse regioni europee, assaporare birre artigianali e vini locali, scoprire tè e infusi pregiati, nonché ammirare gioielli, tessuti e prodotti per la casa di alta qualità.