Animazione per i bimbi in piazza XX Settembre

L’iniziativa a cura del Filoteatro e LTM

LECCO – Prove di Carnevale a Lecco nel giorno dell’antivigilia della grande sfilata che sabato animerà il capoluogo manzoniano: giovedì, piazza XX Settembre ha ospitato l’iniziativa rivolta ai bimbi, con l’animazione del Filoteatro di Maggianico.

Il meteo poco clemente della giornata non ha favorito la grande partecipazione vista negli anni passati, ma per le famiglie presenti il divertimento è stato assicurato. Oltre allo spettacolo offerto dalla compagnia di teatro, anche le allieve dell’istituto Galas si sono messe a disposizione truccando le mascherine.

Un appuntamento a cui non potevano mancare i regnanti del Carnevalone: Re Resegone (Mario Servillo), Regina Grigna (Maria Michela Giusto) e il Gran Ciambellano (Abele Cendali) hanno fatto il loro ingresso in piazza accompagnati dal personale di LTM, che si occupa dell’organizzazione dell’evento di Carnevale a Lecco, e dal loro presidente Enrico Valsecchi.



In serata è in programma il Gran Galà, cioè la cena insieme ai Regnanti al salone dell’Oratorio San Francesco seguita dalla serata musicale.

Sabato la sfilata

Sabato sarà invece il giorno della sfilata allegorica con carri e gruppi provenienti da tutta la provincia e anche da altri territori. La partenza è prevista alle 14.30 da Piazza dei Capuccini, nel rione di Santo Stefano, per raggiungere il centro e quindi piazza Garibaldi per sfilare davanti ai regnanti e la giuria.

Il programma del Carnevalone si concluderà con la serata musicale e due differenti proposte in piazza Garibaldi e piazza XX Settembre.

Viabilità e divieti

Per l’occasione è stato istituto il divieto di transito e di sosta in alcune zone della città

Dalle 8:30 alle 19 di sabato via De Gasperi sarà chiusa al traffico, mentre dalle 13:30 alle 18resteranno chiuse le seguenti vie e piazze: piazza Cappuccini, viale Turati, via Col di Lana (nel tratto compreso tra via Turati e via Parini), via Parini, via Ongania, via Resinelli, largo Montenero, via Volta, via Cavour, piazza Garibaldi, piazza Mazzini, piazza Manzoni, viale Dante (controviale e tratto compreso tra via Ghislanzoni e via Marco d’Oggiono), via Marco d’Oggiono, via Sassi, piazza Diaz, via Montello e via Grassi. Nella medesima fascia oraria sarà revocata la ZTL in via Balicco.

Per questioni di sicurezza e incolumità pubblica, il Comune ha deciso inoltre di vietare l’utilizzo di bombolette spray, petardi e fuochi, così come non sarà consentito circolare con bottiglie e recipienti di vetro.