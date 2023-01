Lecco ‘in marcia’ per la Pace, in tanti al corteo per le vie della città

Il numeroso corteo ha attraversato Lecco alla luce delle torce

L’arrivo al Santuario della Vittoria e la lettura del messaggio di Papa Francesco: “Tracciamo insieme sentieri di pace”

LECCO – In marcia per la Pace: dopo il Covid la manifestazione è tornata in città e in molti sabato sera sono scesi in piazza per l’occasione. L’iniziativa è stata promossa dalle associazioni e dai gruppi del Decanato di Lecco per sensibilizzare i lecchesi.

I partecipanti al corteo si sono trovati in via San Nicolò di fronte alla nuova casa della Caritas per poi incamminarsi, dietro lo striscione, per le vie della città. Torce, frontali e lampade hanno illuminato il cammino, per l’occasione è anche stato chiesto a cittadini e commercianti di abbassare le luci in segno di solidarietà verso i paesi e i popoli meno fortunati che si trovano in situazioni di guerra. Un gesto, come spiegato dagli organizzatori, “per riflettere su cosa significhi avere l’energia razionata o staccata a causa dei conflitti, invitando tutti ad un uso più consapevole e cosciente di questa risorsa”.

Dopo aver attraversato il sagrato della Basilica, Piazza Cermenati, Piazza XX Settembre, via Roma, piazza Manzoni e via Azzone Visconti il corteo è giunto al Santuario della Vittoria dove si è svolta la lettura del messaggio di Papa Francesco in occasione della 56^ giornata mondiale della Pace, con diversi intermezzi musicali, testimonianze di volontari e dall’Ucraina, oramai da quasi un anno in guerra.

GALLERIA FOTOGRAFICA (di Alessandro Menegazzo)