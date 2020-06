Lecco. Poste di via Dante, un altro passo verso la normalità

Da oggi si può attendere il proprio turno nell’ufficio postale

Accesso allo sportello direttamente tramite la App Ufficio Postale

LECCO – Da oggi è possibile tornare ad attendere il proprio turno allo sportello all’interno dell’ufficio postale di Lecco Dante. Accanto al programma di riaperture degli uffici e degli orari al pubblico “pre-covid”, l’azienda ha installato in circa 1.100 uffici in tutta Italia una segnaletica orizzontale per indicare alla clientela come comportarsi durante l’accesso e il transito nei locali, consentendo un’attesa più confortevole e supportando i clienti per il mantenimento di un corretto distanziamento sociale.

Nell’ufficio di Lecco Dante è stata inoltre riattivata la prenotazione dell’accesso allo sportello direttamente tramite la App Ufficio Postale. E’ sufficiente scaricare gratuitamente l’App e selezionare il giorno e l’orario preferito per svolgere l’operazione desiderata. All’interno dell’ufficio un’apposita segnaletica indicherà il punto di attesa per accedere al primo sportello disponibile.

Poste Italiane, nel pieno rispetto delle norme attualmente in vigore per limitare il diffondersi del Covid-19 e in parallelo con l’evolversi in positivo della situazione sanitaria, sta provvedendo a ripristinare gradualmente la consueta operatività negli Uffici Postali.