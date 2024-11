Lecco protagonista ad Ankara in Turchia per il progetto europeo “VR4climate”

Il meeting si è svolto il 18 e 19 novembre

Sono stati presentati i risultati e l’uso della realtà virtuale per sensibilizzare i giovani sui cambiamenti climatici

LECCO – Una delegazione del Comune di Lecco, guidata dall’assessore all’Educazione e allo Sport Emanuele Torri, ha partecipato al meeting finale del progetto europeo “VR 4 Climate to Combat Against Climate Change”. L’iniziativa, svoltasi il 18 e 19 novembre nel distretto di Yenimahalle, ha coinvolto le municipalità di Lecco, Buca e Yenimahalle, insieme all’Università di Ankara.

Il progetto si è posto l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra gli attori locali in Turchia e in Italia, mirando ad aumentare la consapevolezza dei bambini sui cambiamenti climatici e sul processo di adattamento ad essi, attraverso lo sviluppo di strumenti digitali, in particolare la realtà virtuale (VR).

Il Comune di Lecco ha aderito all’iniziativa come esempio di promozione della sostenibilità ambientale, grazie alle azioni concrete attuate sul suo territorio, come la costituzione della CERS, l’educazione ambientale nelle scuole e la valorizzazione della mobilità sostenibile. Avviato nel 2022, il progetto ha visto la partecipazione, nei meeting con i partner turchi, anche dell’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico Medea e dell’associazione “La Nostra Famiglia di Bosisio Parini”.

Al progetto hanno partecipato 90 ragazzi, di età compresa tra i 12 e i 14 anni (30 bambini da Lecco, 30 da Ankara Yenimahalle e 30 da Izmir Buca), che hanno imparato, grazie all’uso della realtà virtuale 3D, come le azioni dell’uomo contribuiscano al cambiamento climatico, causando eventi come incendi e alluvioni. Gli studenti hanno preso parte ad attività pratiche, come le giornate ecologiche di plogging e cleanup (raccolta dei rifiuti in città), e a sessioni di educazione ambientale focalizzate sulla raccolta differenziata e sul recupero energetico.

L’assessore Emanuele Torri commenta con entusiasmo il progetto: “È stato un onore rappresentare la nostra città ad Ankara in occasione della conclusione del progetto di gemellaggio ‘VR 4 Climate’, finanziato dall’UE. Questo progetto, che ha avuto una durata di un anno, ci ha dato l’opportunità di confrontarci su tematiche cruciali legate ai cambiamenti climatici”.

Inoltre, l’assessore aggiunge: “Durante il meeting finale di Ankara, abbiamo avuto l’opportunità di presentare alcune delle nostre buone pratiche, come il progetto Piedibus, Ti Porto Io, le numerose iniziative scolastiche e, infine, il progetto delle Comunità Energetiche. Abbiamo anche sottoscritto un protocollo con il Comune di Yenimahalle, con l’obiettivo di proseguire nella condivisione delle best practices, in particolare nei percorsi educativi rivolti alle giovani generazioni”.

“Desidero ringraziare l’assessore Zuffi – prosegue l’assessore Torri – e l’Ufficio Ambiente, in particolare il dirigente Crippa e la dottoressa Bonfanti, per la loro preziosa collaborazione nelle varie fasi del progetto. Un grazie anche alla dirigente Panzeri e all’Ufficio Istruzione, all’Istituto Medea, che ha contribuito concretamente alla realizzazione dei video per la realtà aumentata, ma soprattutto ai ragazzi della 3A della scuola Ticozzi di Lecco, guidati dalla professoressa Sandionigi, che hanno svolto un ruolo attivo nel progetto, collaborando alla riflessione sugli impatti dei cambiamenti climatici nella nostra città”.

All’incontro di chiusura, al quale hanno partecipato attivamente anche gli studenti turchi, sono stati illustrati i risultati delle iniziative promosse dai partner e l’applicazione della realtà virtuale in questo contesto.