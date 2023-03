Lecco. Pulizia strade e cestini: novità in arrivo, attenti ai divieti

Dalla prossima settimana inizia la pulizia delle aree parcheggio

Chip sui cestini per monitorare gli svuotamenti e più passaggi per lo spazzamento delle strade

LECCO – Inizia la “fase 2” per il piano di igiene urbana di Lecco: dopo l’avvio della raccolta notturna dei rifiuti in centro città, le novità si spostano dall’area più centrale del capoluogo ai rioni con la pulizia straordinaria delle aree parcheggio e con un miglioramento del servizio di spazzamento delle strade e di pulizia dei cestini.

Pulizia dei parcheggi, attenzione ai divieti di sosta

Già dalla prossima settimana, nella notte tra lunedì 13 e martedì 14, parte il servizio di spazzamento meccanizzato-combinato delle aree pubbliche di parcheggio presenti in città. 124 i siti attenzionati, secondo un crono programma che individua 12 parcheggi ogni volta collocati in diversi rioni, al fine, come spiegato dal sindaco Mauro Gattinoni, di non penalizzare i cittadini residenti nella stessa area, che saranno interessate dagli interventi di pulizia con frequenza trimestrale.

Il servizio sarà svolto in orario notturno e comporta il divieto temporaneo di sosta nelle aree interessate dalla mezzanotte alle 6 del martedì.

Il primo gruppo di parcheggi interessato, nella notte tra lunedì 13 e martedì 14, comprende via Don Minzoni ad Acquate, via Santa Barbara a Belledo, via privata Monterotondo a Castello, viale Redipuglia a Germanedo, viale Dante, viale Costituzione, via Cornelio e piazza Mazzini in centro, via Al Lago a Maggianico, via Foscolo a Olate, via Amendola a Pescarenico e via Gorizia a Rancio.

Nella notte tra lunedì 20 e martedì 21 marzo toccherà poi a piazza della Vittoria e corso Promessi sposi ad Acquate, via Galilei alla Bonacina, via Besonda Inferiore (Galli Ezio) al Caleotto, via Carlo Mauri a Castello, via Ugo Bartesaghi a Germanedo, via Parini a Lecco, via Elettrochimica a Maggianico, corso Carlo Alberto (Synlab) e via Fra Galdino a Pescarenico.

In programma nella notte tra lunedì 27 e martedì 28 corso Giacomo Matteotti e via XI Febbraio a Castello, via Pietro Nava, via Sassi e via Porta a Lecco, via Dell’Isola a Pescarenico, via Gorizia e via Fumagalli a Rancio, viale Filippo Turati vi Capodistria e via Spirola a Santo Stefano.

Strade e cestini

Novità anche per quanto riguarda lo spazzamento delle strade e lo svuotamento dei cestini: Silea ha istituito delle squadre di sei operatori per ogni mansione, oltre che un operatore a bordo della spazzatrice meccanica, analizzando quali strade necessitano di maggiori passaggi, lo stesso per i cestini, in modo da razionalizzare le forze a disposizione dell’azienda.

“Sono circa 570 i cestini in tutta la città – ha spiegato Pietro D’Alema, direttore di Silea – ognuno è stato dotato di un codice che consente di monitorare i turni di svuotamento. Per quanto riguarda le strade, sarà possibile anche per il cittadino conoscere quando avviene la pulizia attraverso il sito di Silea e la nostra app, affinché sia garantito un servizio di qualità e trasparente”.

Un’operazione “a costo zero per il Comune” ha precisato l’assessore Renata Zuffi, una notizia sicuramente positiva data l’attenzione ai conti del Comune in questo momento di compilazione del bilancio preventivo.

“Lecco non è una città sporca – ha rimarcato D’Alema – è sopra la media delle città del Nord d’Italia. Si tratta di elevare un servizio già di qualità all’eccellenza e farlo senza incremento di costi non è cosa da poco”.