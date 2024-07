Lecco. Si cercano volontari per il servizio di supporto compiti e aiuto ripasso

Iniziativa promossa da Informagiovani Lecco e in collaborazione con il Comune di Lecco

Dedicata ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado e secondo grado

LECCO – Informagiovani Lecco in collaborazione con il Comune di Lecco, ha attivato per i mesi estivi di luglio e settembre il servizio di supporto e aiuto studio/ripasso e metodo di studio per i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado e secondo grado che durante l’estate hanno bisogno di un aiuto per i compiti, e sarà tenuta grazie all’intervento volontario di giovani delle scuole superiori e universitari, per un supporto nelle materie scientifiche, linguistiche, umanistiche. I compiti si svolgeranno negli spazi del Centro Civico Pertini, in via Dell’Eremo 28 a Germanedo.

L’opportunità si colloca all’interno del progetto Gener-azione: nuovi servizi per una nuova generazione, finanziato da Regione Lombardia e realizzato in collaborazione con Anci Lombardia. Per aderire alla call dei giovani volontari è necessario candidarsi tramite questo form online.

Per maggiori informazioni è possibile mandare una e-mail a: informagiovani@comune.lecco.it