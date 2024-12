Lecco si illumina di solidarietà con le Stelle di Natale AIL

I volontari saranno presenti nelle principali piazze della provincia il 6, 7 e 8 dicembre

“La Stella ci consente di prendere per mano chi combatte contro un tumore del sangue e di accompagnarlo verso una vita che lo attende”

LECCO – In occasione delle tradizionali giornate promosse dall’AIL Nazionale, l’associazione scende in campo insieme ai suoi volontari per distribuire le Stelle di Natale AIL nelle piazze della provincia di Lecco. Un’iniziativa solidale che, ogni anno, raccoglie fondi destinati alla lotta contro le leucemie e le altre malattie del sangue. I volontari saranno presenti nelle piazze il 6, 7 e 8 dicembre, offrendo a tutti l’opportunità di contribuire a una causa importante.

“Dopo 18 anni, si rinnova una delle campagne più emblematiche dell’AIL, quella delle ‘Stelle di Natale’. L’obiettivo è unire il simbolo storico dell’Associazione, che la rappresenta sin dal 1989, alla narrazione delle storie dei pazienti e al nostro impegno quotidiano nel supporto ai malati, per sensibilizzare e coinvolgere sempre più persone nella nostra missione” spiegano dall’Associazione.

Il messaggio è semplice ma forte: “Una stella di Natale AIL aiuta migliaia di persone a guardare lontano”. Questo concetto racchiude l’impegno dell’Associazione nel donare fiducia e speranza a chi sta affrontando un percorso di cura difficile, supportando i pazienti e le loro famiglie nel guardare oltre le sfide e le difficoltà del presente verso un futuro di possibilità e speranza.

La finestra è un simbolo potente, un’apertura verso il futuro che offre la possibilità di tornare alla quotidianità e a una normalità condivisa, finalmente libera dalla barriera della malattia.

“Per questo motivo, accanto al paziente, che rappresenta il cuore della nostra missione, c’è sempre la Stella di Natale. Un simbolo di speranza, di cambiamento, ma anche di sostegno fondamentale per AIL. La Stella ci consente di prendere per mano chi combatte contro un tumore del sangue e di accompagnarlo verso una vita che lo attende, con il supporto e la forza di cui ha bisogno” concludono dall’Associazione.