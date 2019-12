LeccoNotizie.com ospite di Aspoc per un brindisi natalizio

LECCO – Scambio di auguri e brindisi natalizio con Aspoc Lab Onlus. Questo pomeriggio la redazione di LeccoNotizie.com ha fatto visita agli amici e ‘vicini di casa’ di Aspoc per stare insieme e scambiarsi gli auguri in vista delle imminenti festività di Natale.

Aspoc, Associazione per lo sviluppo del potenziale cognitivo, è una realtà nata del 2004 grazie ad un gruppo di genitori di bambini disabili con ritardo cognitivo da anni impegnata nello sviluppo di contesti significativi di apprendimento, per migliorare l’approccio dell’adulto nei confronti del bimbo/ragazzo disabile e per valorizzare l’apporto che tutti coloro che ne sono a stretto contatto possono fornire.

Ringraziando gli amici di Aspoc Lab Onlus per la loro ospitalità, la redazione di LeccoNotizie.com augura a tutti loro e alle loro famiglie Buon Natale e Felice Anno Nuovo!