In occasione dei dieci anni Leggermente si mette… In Gioco

Dal 18 al 24 marzo torna il festival dedicato alla lettura organizzato da Assocultura Confcommercio Lecco

LECCO – Il festival Leggermente compie dieci anni e rilancia la sua portata. La rassegna dedicata alla lettura organizzata da Confcommercio Lecco e Assocultura è stata presentata questa mattina, venerdì, a Palazzo del Commercio.

Dieci anni di Leggermente e una grossa novità

E’ stato il presidente di Confcommercio Antonio Peccati ad annunciare la principale novità.

“Interrogandoci su come celebrare questa edizione così speciale, ma soprattutto pensando al futuro di una kermesse che negli anni è stata capace di diventare sempre più rilevante e di spessore, abbiamo pensato a un cambiamento importante. Siamo partiti da una convinzione: non basta creare una manifestazione come questa, bisogna saperla portare avanti con costanza e competenza e occorre saperla reinventare. Cosa che abbiamo sempre fatto e stiamo facendo: grazie alla squadra degli organizzatori avremo quest’anno un format diverso, con eventi spalmati su tutto l’anno”

“Dall’autunno scorso ve ne sarete già accorti grazie alle molte proposte di Leggermente OFF e un’attenzione ancora maggiore ai territori fuori Lecco. Il nostro impegno per questa rassegna non viene meno, anzi rilanciamo e ampliamo la sua portata avendo ben presente il valore del coinvolgimento delle scuole e degli studenti”.

I numeri di Leggermente

L’appuntamento quest’anno si svolgerà dal 18 al 24 marzo, concentrando gli incontri sul

territorio in una settimana: sono attesi 10 mila studenti con 160 eventi e 87 autori.

“L’edizione 2019 è la decima della straordinaria manifestazione organizzata e promossa da Assocultura Confcommercio Lecco a partire dal 2010 per valorizzare i libri e la lettura. Un’idea lungimirante capace di rispondere con prontezza e contenuti all’istituzione della Giornata nazionale di Promozione della Lettura (avvenuta nel luglio del 2009) fissata il 24 marzo”.

Leggermente, quest’anno, si mette… In Gioco

“Quest’anno il tema scelto è ‘In gioco’ – ha detto Peccati -. Oggi è particolarmente importante che ciascuno si metta in gioco con piena responsabilità! Per questo Leggermente accetta la sfida di ‘entrare in gioco’ aprendo una riflessione collettiva sulla tematica del gioco nella sua complessità, esplorando il tema in tutte le sue articolazioni”.

La grafica della rassegna, votata tra alcuni lavori realizzati dagli studenti lecchesi, è di Sara Matteri dell’istituto superiore di grafica, moda e design di Lecco.

Simona Piazza, assessore alla cultura del comune di Lecco

“Il festival Leggermente è un punto di riferimento per i giovani, li aiuta a crescere e ad avvicinarsi al tema della lettura. Leggermente, poi, aiuta i giovani a guardare alle proprie aspirazioni e ai propri sogni. La lettura è un valido metodo per veicolare valide alternative per i giovani”.

Giovanni Priore presidente di Acel Energie, mai sponsor della rassegna

“Stiamo parlando della manifestazione culturale più incisiva sul territorio grazie alle sue peculiarità: coinvolge un grandissimo numero di persone, guarda a Lecco ma anche a tutto il territorio e, soprattutto, ha come primo obiettivo i giovani”.

Antonina D’Onofrio, direttrice della casa circondariale di Lecco

“Siamo felici di aderire al festival Leggermente perché il ‘mettersi in gioco’ ha un significato importante per chi vive la carcerazione. L’obiettivo è portare i carcerati a vivere questo periodo in modo attivo e portarli ad assumersi le proprie responsabilità per un percorso di riflessione che possa portarli a riappropriarsi della propria vita. Il mettersi in gioco, poi, vale anche per gli operatori penitenziari”.

In particolari due scuole lecchesi entreranno nella casa circondariale per un incontro prima con gli operatori e poi coi detenuti. Verrà condivisa la lettura del libro “Unbroken” oltre alla visione dell’omonimo film.

Rosanna Castelnuovo e Giorgio Marchini del comitato scientifico

“Mi fa piacere che il tema scelto sia stato apprezzato perché significa che va a toccare il cuore di ciò che ci accade quotidianamente – ha detto Castelnuovo -. Leggermente è il festival per promuovere la lettura della realtà. Lecco diventerà la città della lettura, ma spero diventi anche la città dei lettori, non solo di libri ma della realtà”.

Giorgio Marchini ha sottolineato la centralità del libro: “E’ importante che gli studenti capiscano quanto sia utile approfondire un tema leggendo la realtà, ma anche quanto sia utile leggere un libro. Il merito di Confcommercio è che in tutti questi anni ha sempre mandato libri nelle scuole. Penso che la lettura della realtà spesso passi attraverso la lettura di un buon libro”.

Il comitato scientifico di Leggermente

A coordinare la programmazione e il calendario è il Comitato Scientifico di Leggermente (Rosanna Castelnuovo, Angela Lamberti, Nicola Papavero, Eugenio Milani, Alma Gattinoni e Giorgio Marchini).

“La manifestazione di promozione pone grande rilevanza al ruolo delle scuole – ha concluso Peccati -. Numerosi sono gli istituti che saranno protagonisti con percorsi di alternanza scuola lavoro (Badoni, Istituto Maria Ausiliatrice, Isgmd, Medardo Rosso e Manzoni di Lecco) per supportarci su diversi fronti da quello informatico, alla grafica, dalla preparazione alla accoglienza. Come da tradizione in Leggermente avranno un ruolo fondamentale le librerie e le biblioteche del territorio coordinate dal Sistema Bibliotecario Lecchese – non possiamo non ricordare l’ex Presidente Giusy Spezzaferri che ci ha lasciato poche settimane fa -. Un grazie infine ai tanti partner della rassegna e agli sponsor”.

Programma, eventi e autori sono consultabili sul sito internet www.leggermente.com.