Malavedo, questa notte si montano le nuove passerelle sul ponte

Strada chiusa dalle 20 alle 6 per consentire i lavori straordinari

Dopo la posa, mercoledì si procederà al getto del camminamento in calcestruzzo

LECCO – Entra nel vivo il cantiere per la riqualifica del ponte sul Gerenzone a Malavedo: questa sera arriveranno le nuove passerelle pedonali che saranno ufficialmente varate nel corso della nottata. I due manufatti saranno trasportati da un camion, imbragate e posizionate tramite una gru ai lati del ponte, dove saranno fissate agli ancoraggi realizzati nelle scorse settimane.

Per consentire le delicate operazioni, il tratto di strada tra Corso San Michele del Carso e Corso Monte San Gabriele sarà chiuso al transito dalle ore 20 di questa sera (lunedì) fino alle 6 di domani mattina. L’ordinanza di chiusura è stata estesa per precauzione anche a martedì sera, stesso orario, anche se il varo delle passerelle dovrebbe completarsi in nottata.

Un passo importante del cantiere, iniziato a metà giugno, e atteso dai residenti della frazione di Malavedo: la passerella a valle dello storico ponte (costruito intorno alle seconda metà del 1800, ndr) infatti era chiusa dal 2021 per problemi di stabilità.

Posate le passerelle, ci vorrà ancora un po’ di tempo per poter attraversare il ponte: “Questa notte verrà posizionata la struttura, dopo di che bisognerà ultimare le ultime lavorazioni – ha fatto sapere l’assessore ai Lavori Pubblici Maria Sacchi – mercoledì, tempo permettendo, verrà gettata la pavimentazione in calcestruzzo”.

Le due passerelle sono a struttura metallica con funzione anche di parapetto in semplice appoggio su nuove fondazioni. La passerella di monte sarà larga 150 cm e la passerella di valle 90 cm. La struttura delle passerelle sarà in acciaio, con verniciatura anticorrosiva in stabilimento ad alta durabilità e pannelli in lamiera corten in corrispondenza dei parapetti; il piano di calpestio è previsto in cemento rigato in funzione della durabilità in relazione alle operazioni manutentive invernali (salatura dei piani di calpestio).

300 mila euro il valore dell’intervento, che consegnerà ai residenti di Malavedo due nuovi passaggi pedonali riqualificati e sicuri. Contestualmente, verrà riaperta anche la passerella di via Credee, realizzata a scomputo oneri dal vicino alimentari e mai utilizzata.