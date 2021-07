Confermata a Lecco la proiezione della finale degli Europei

Preoccupano gli affollamenti: “Non recarsi alla Piccola senza prenotazione”

LECCO – Dopo la rinuncia di Pescate e Calolzio, anche Lecco mette la mani avanti sulla “finalissima” degli Europei che verrà trasmessa domenica su maxi schermo alla Piccola, nell’area del mercato.

A preoccupare è il riversarsi di troppo pubblico nella zona predisposta per la serata, per questo il Comune di Lecco “invita tutti coloro in quali non fossero in possesso di una regolare prenotazione a non recarsi alla Piccola – si legge in una nota diffusa dal municipio – sarà consentito l’accesso all’area solo a chi ha ricevuto conferma della prenotazione”.