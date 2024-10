Mercoledì la partita del Lecco, attenzione alla viabilità

Le strade circostanti lo stadio subiranno alcune modifiche riguardo al transito veicolare e alle soste

LECCO – Il Comune di Lecco segnala che mercoledì 30 ottobre alle ore 18:30 si svolgerà l’incontro calcistico Lecco-Alcione presso lo stadio Rigamonti-Ceppi. In occasione di questo evento, le strade circostanti subiranno alcune modifiche al transito veicolare e alle soste.

In particolare, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli, ad eccezione di quelli espressamente autorizzati, in tutti gli stalli di sosta di via Pascoli, via Cantarelli e via XI Febbraio (da corso Matteotti a via Cantarelli), oltre che in via Mattei, dalle ore 14:30 alle ore 22:30.