Mobilità attiva dei bambini, Lecco aderisce progetto Climb

Il Comune di Lecco aderisce al progetto Climb

Da gennaio partono le attività di Kids Go Green e l’applicazione Smart Piedibus

LECCO – In questo momento segnato da profonde incertezze, il Comune di Lecco, con il contributo di Silea Spa, si proietta sul futuro investendo sulla mobilità attiva dei bambini e aderisce al progetto Climb – Children’s Independent Mobility, una soluzione sviluppata dalla Fondazione Bruno Kessler di Trento e avviato nella città di Lecco dalla Cooperativa Eco86, che gestisce il progetto Piedibus, un progetto di promozione dell’educazione alla mobilità attiva dei bambini, fondamentale per lo sviluppo fisico, sociale, cognitivo ed emozionale, contribuendo a definire il rapporto del bambino con la città.

Due sono le attività previste dal progetto: KGG, ovvero Kids Go Green e la app Smart Piedibus. KGG è costituto da un gioco educativo che coinvolge la scuola, i bambini e le famiglie, in un’avventura alla scoperta del mondo: nel gioco didattico i bambini si muovono su un percorso virtuale fatto di tappe: le distanze in km sostenibili fatti da ciascun bambino contribuiscono all’avanzamento collettivo lungo il percorso mostrato su una mappa interattiva che gli insegnanti hanno la possibilità di personalizzare in base ai contenuti didattici multimediali che permettono di conoscere quel luogo da un punto di vista storico, geografico e culturale. Smart Piedibus e un applicativo che consente di raccogliere in automatico i dati dei bambini che utilizzano il Piedibus quotidianamente e si integra con la piattaforma KGG.

Le Scuole primarie lecchesi hanno accolto con entusiasmo la proposta richiedendo 10 percorsi di KGG che coinvolgeranno 2 Istituti comprensivi con 4 scuole con la partecipazione di 25 classi e 445 bambini. I percorsi sono in progettazione e partiranno il prossimo mese di gennaio 2021.

Inoltre, anche il Piedibus si modernizza e diventa Smart, a partire dal prossimo gennaio infatti verrà distribuito gratuitamente ai bambini partecipanti un piccolo dispositivo bluetooth da tenere in cartella che, una volta collegato a un’app utilizzata dai volontari, servirà per la gestione delle presenze, gestione turni dei volontari e monitoraggio km percorsi. La prima Linea che partirà in via sperimentale il prossimo 14 dicembre sarà la Linea Pescatori della Scuola de Amicis, a seguire tutte le altre progressivamente da gennaio 2021.

Per avere maggiori informazioni sul funzionamento del progetto Climb è possibile consultare i siti https://kidsgogreen.eu/ e https://pedibussmart.fbk.eu/, mentre per informazioni generali sul progetto Climb nella città di Lecco è possibile contattare la segreteria del progetto Piedibus allo 0341 365798 o all’inidirizzo di posta elettronica climb@eco86.it.