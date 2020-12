Neve. La situazione in città: avviata la pulizia dei marciapiedi, completata la raccolta rifiuti

LECCO – L’amministrazione comunale, nel tardo pomeriggio di oggi, ha fornito alcuni aggiornamenti sulla situazione a seguito dell’abbondante nevicata della giornata di ieri, 28 dicembre.

Raccolta rifiuti

La neve ha provocato ritardi nella raccolta dei rifiuti nella città di Lecco: il ritiro dell’umido e del sacco trasparente ha quasi raggiunto la normalità di una giornata di raccolta (90%), mentre il ritiro del sacco viola si è attestato alla metà (50%); alcune zone della città non sono state raggiunte per l’impraticabilità delle strade stante i mezzi a disposizione. Oggi, 29 dicembre, il personale Silea ha raccolto i rifiuti della giornata odierna e ha completato il recupero della raccolta non effettuata lunedì 28 dicembre.

Trasporto pubblico

Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, arriva da Linee Lecco la conferma che non sono state riscontrate criticità per la viabilità degli autobus: delle 314 corse previste nella giornata di ieri, solo 3 non sono state effettuate. Tutte le linee urbane ed extra urbane, dunque, hanno avuto regolare copertura, e non sono stati riscontrati incidenti, danni a persone o a cose. I ritardi accumulati nelle tratte, dovute a neve e traffico, mediamente sono stati non superiori ai 15 minuti.

Pulizia marciapiedi

Da ultimo, sempre nella giornata odierna, il personale incaricato di Silea e i volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile si sono occupati di spargere il sale e pulire i marciapiedi cittadini, anche grazie alle segnalazioni dei cittadini, adoperando l’accortezza di intervenire su almeno un lato della strada per ciascuna delle vie trattate, così da coprire un maggior numero di direttrici. La spargitura del sale continuerà nei rioni anche nei prossimi giorni.