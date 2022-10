Il progetto sostiene l’orientamento post diploma delle studentesse verso le facoltà scientifiche e matematiche

La Provincia di Lecco ente capofila. Hofmann: “Obiettivo orientare verso una scelta informata, consapevole e senza preconcetti”

LECCO – Un progetto per sostenere l’orientamento post diploma delle studentesse verso una scelta “informata, senza preconcetti di genere e invogliandole ad avvicinarsi alle facoltà scientifiche e matematiche”.

Questo è lo scopo di ‘Women in Stem’, progetto candidato ai fondi europei della programmazione 2021-2027 da Provincia e Comune di Lecco in collaborazione con l’associazione Soroptimist Club Lecco e The Factory Μονοπροσωπη Ike (Grecia).

Il progetto nasce dal Tavolo di progettazione attivato dalla Provincia di Lecco (ente capofila) e dal Comune nell’ambito del Servizio Europeo di Area Vasta per il percorso Lombardia Europa 2020. Se approvato e finanziato, durerà due anni per un budget complessivo di 60 mila euro.

Diverse le azioni previste: interventi di indirizzo dal terzo anno di scuola secondaria superiore, azioni di facilitazione per i passaggi dalla scuola secondaria superiore all’Università, orientamenti mirati nella scelta dei percorsi universitari Stem (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) e prevenzione dell’abbandono dell’università nel primo biennio.

“La Provincia di Lecco – commenta la Presidente Alessandra Hofmann – è impegnata a sostenere l’orientamento post-diploma con l’obiettivo di orientare le studentesse verso una scelta informata, senza preconcetti di genere e soprattutto consapevole, invogliandole ad avvicinarsi alle facoltà scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, tra le più appetibili sul mercato del lavoro, ma ancora oggi troppo spesso ritenute prerogativa maschile. Spesso queste materie sono viste come maschili e sovente le abilità delle ragazze in questi campi vengono sottostimate già dalla prima infanzia. L’obiettivo è correggere le asimmetrie che ostacolano le pari opportunità sin dall’età scolastica, incentivando le studentesse a iscriversi ai corsi di laurea del gruppo Stem, con piena consapevolezza delle proprie inclinazioni e attitudini”.

Sull’iniziativa si è espresso anche il Sindaco Mauro Gattinoni, che ha così commentato: “Continua la proficua collaborazione nell’ambito del Seav con questo progetto presentato con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo formativo, professionale e personale nei settori dell’istruzione, formazione, gioventù e sport. Questi ambiti sono fondamentali per favorire un’istruzione e una formazione inclusive e di qualità, per fornire ai giovani le qualifiche e le competenze necessarie per una partecipazione attiva alla società e proficue transizioni nel mercato del lavoro”.