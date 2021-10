Oggi lo sciopero generale, disagi per chi viaggia sui treni

Dalle 21 di domenica è scattato lo sciopero generale che si concluderà questa sera

Problemi sui treni, cancellazioni anche sulle linee lecchesi. Ci scrive un lettore pendolare

LECCO – I sindacati CUB Trasporti, SGB, COBAS e USB Lavoro Privato hanno aderito allo Sciopero Generale di tutte le categorie pubbliche e private, dalle ore 21:00 del giorno 10 ottobre 2021 alle ore 21:00 del giorno 11 ottobre 2021, che coinvolge anche il settore del trasporto ferroviario.

Pertanto – avevano fatto sapere da Trenord nei giorni scorsi – il Servizio Regionale, Suburbano, la Lunga Percorrenza e il servizio Aeroportuale, potranno subire variazioni e cancellazioni. Di fatto in mattinata anche sulle linee lecchesi si sono verificate cancellazione per alcuni convogli.

Saranno in vigore, ha fatto sapere Trenord, le fasce orarie di garanzia, dalle ore 06:00 alle ore 09:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00, durante le quali viaggeranno i treni compresi nella lista dei “Servizi Minimi Garantiti” la cui visualizzazione è possibile attraverso il link: www.trenord.it/assistenza/informazioni-utili/in-caso-di-sciopero.

“Non è vita per i pendolari”

Ci scrive un lettore: “I problemi quotidiani al servizio ferroviario lombardo rendono difficile la vita ai pendolari. ‘Disagi’, termine spesso utilizzato, non rende correttamente l’idea di cosa significhi arrivare spesso tardi al lavoro o non sapere a che ora si rientrerà a casa la sera, non poter programmare impegni serali, non poter mai fare un viaggio tranquillo cercando di utilizzare bene quel tempo in modo che non diventi una significativa porzione della propria vita buttata via. E invece ci si trova sul binario ad aspettare un treno in ritardo oppure si è costretti ad attese snervanti su un treno fermo nel nulla o a trasbordare su un altro treno perché il proprio non si muove più…”