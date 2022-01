Pol. Monte Marenzo, Unicef e don Davide Milani salutano i nuovi nati

“Questi due bimbi sono il simbolo della speranza per tutti noi che guardiamo a tempi migliori”

In regalo una Pigotta Unicef (che garantisce un vaccino per un bimbo nel mondo) e un salvadanaio per “risparmiare” le risorse del pianeta

LECCO – “Il 2022 inizia con un una giornata di sole incredibilmente tiepido, quasi primaverile. Mentre andavo al reparto di ostetricia dell’ospedale Manzoni di Lecco per

dare il benvenuto all’ultima nata del 2021 e al primo nato del 2022, pensavo che

bimbi, probabilmente, conosceranno delle stagioni diverse dalle nostre”.

Anche quest’anno Angelo Fontana, responsabile del settore sociale della Polisportiva Monte Marenzo, ha voluto salutare, puntuale, il primo nato del 2022 e l’ultimo nato del 2021. Alla tradizionale visita del 1° gennaio erano presenti anche il Prevosto di Lecco monsignor Davide Milani e la presidente del comitato di Lecco dell’Unicef, Annamaria Novielli.

“Celeste è nata alle ore 13.39 del 31 dicembre, Gioele alle ore 5.42 del primo gennaio

2022 – racconta Fontana -. In un tempo in cui ogni cosa ci sembra difficile e i nostri occhi non sembrano guardare oltre l’immediato presente, speriamo che i due bambini che già portano la gioia nella loro famiglia, possano portare la gioia anche per noi che abbiamo bisogno di pensare finalmente a tempi migliori e lontani da una pandemia che sta ancora sconvolgendo il nostro quotidiano”.

L’Unicef ha portato come dono augurale a ciascun piccolino una Pigotta, la bambola la

cui adozione assicura il vaccino per un bambino nel mondo. Angelo Fontana, a nome dell’area sociale della Polisportiva di Monte Marenzo, ha donato un orsacchiotto salvadanaio in legno, come impegno per questa generazione di adulti a investire nel futuro di questi bambini: “Ovviamente è un atto simbolico che ci ricorda come, per salvaguardare il futuro di questi piccoli, siamo chiamati ogni giorno a risparmiare i beni e le ricchezze naturali, non rinnovabili del pianeta”.

Don Davide Milani li ha accolti nel nome del Signore e ha dato la benedizione anche a tutti gli operatori del Dipartimento materno infantile dell’ospedale di Lecco: “Il più bel reparto dell’ospedale, dove tutti possono vedere la forza del rifiorire della vita e dove gli operatori mostrano negli occhi la bellezza della gioia per ogni nuovo arrivato”.

