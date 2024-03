Polenta e caccia alle uova: che festa all’Oratorio di Laorca!

Grande affluenza di famiglie per l’evento organizzato all’Oratorio e che ha animato la domenica

LECCO – Grande festa all’oratorio di Laorca quella che si è svolta ieri, domenica che si è aperta con un pranzo a base di polenta taragna grazie al gruppo volontari della cucina della Festa di Laorca, poi proseguita nel pomeriggio con la caccia alle uova rivolta ai bambini più grandi mentre i piccoli in piccolo percorso “parco giochi dei coniglietti” coinvolti in una “caccia” alle carote. La giornata si è conclusa con una golosa merenda.

Numerosi i bambini e i genitori che hanno partecipato all’evento complice la bella giornata di sole.

Si ringraziano i genitori e i nonni che si sono occupati dell’organizzazione, le associazioni Artimedia, servizio comunale per persone adulte con disabilità, Casa di quartiere, impresa sociale Girasole Comune di Lecco per la collaborazione nell’allestimento, il parroco don Claudio Maggioni e suor Paola Bolis per la disponibilità.

Il prossimo attesissimo appuntamento laorchese sarà la 53^ edizione del torneo S.Angelo organizzato per l’1 aprile giorno di Pasquetta. sempre all’oratorio San Giuseppe di Laorca.

Il torneo di calcio è rivolto ai bambini/e delle elementari,ragazzi/e delle medie e adulti. Una giornata all’insegna dello sport e dell’amicizia.