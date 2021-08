Valutate tutte le tesi discusse dagli studenti di Ingegneria Edile-Architettura nel 2019 e 2020

Premiati i miglior elaborati per originalità, completezza, interdisciplinarietà e complessità della ricerca

LECCO – Assegnato il Premio di Laurea “Miglior tesi in Ingegneria Edile-Architettura”, giunto alla sesta edizione e rivolto ai laureati in Ingegneria Edile Architettura del Polo territoriale di Lecco, che hanno discusso la loro tesi tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020.

Il premio “Miglior Tesi”, unico nel suo genere, valuta tutte le tesi discusse dagli studenti di Ingegneria Edile-Architettura nell’arco di due anni solari con l’obiettivo di dare onore alle migliori. La sua unicità risiede nell’aprire la competizione a tutti gli elaborati del corso di Ingegneria Edile-Architettura, senza focalizzare l’attenzione su un tema di progetto specifico, come succede abitualmente per premi di laurea. Questo comporta una certa complessità nella gestione dei lavori di giuria che devono comparare lavori a volte molto differenti tra loro per argomento, modalità di approccio concettuale e tipologia.

La valutazione non è stata semplice, ma dopo aver attentamente valutato gli elaborati secondo i criteri di originalità, completezza, interdisciplinarietà e complessità della ricerca, sono state decretate le quattro tesi vincenti, due per l’anno 2019 e due per il 2020. I primi classificati di ciascun anno si sono aggiudicati un premio di € 3.500,00, i secondi un premio di € 1.500,00.

Ecco i lavori premiati per l’anno 2019

Primo classificato “MULHER: Progettazione in Clima equatoriale di spazi comunitari destinati alle donne e alla nutrizione infantile in Guinea Bissau” di Consuelo Montanelli , Serena Rosa .

, . Secondo classificato “SynEnergy District: Study of the effect of the implementation of electric mobility on the energy behaviour of a newly built district including a performing arts centre” di Laura Galvani, Michele Maritano, Matteo Terazzi.

La commissione ha attributo due menzioni ai seguenti lavori ritenuti particolarmente meritevoli per originalità e completezza:

“TentPod Pianosa: Nuovi usi e strategie per il recupero della ex colonia penale agricola dell’Isola di Pianosa” di Eleonora Corti , Lisa Paracchini , Elisa Rossi .

, , . “Enviromental performance and social inclusion in Rocinha favela: Area 1 – a project based on IMM Methodology” di Leonardo Biondi, Arianna Trombini.

Ecco i lavori premiati per l’anno 2020

Primo classificato “Metodologie di intervento per la valorizzazione del patrimonio architettonico moderno – Le applicazioni al restauro del Palazzo Uffici Olivetti e al recupero delle officine ICO di Ivrea” di Giuseppe Galbiati , Fortunato Medici .

, . Secondo classificato “Wireframe – Progetto di un mercato alimentare nel middle ground della Cina sud-orientale a funzionamento passivo e con l’impiego di materiali naturali locali” di Giorgio Curmà, Mattia Ghisleni, Luca Mangili.

Menzioni speciali:

Cinque/A – Kid’s Factory: Recupero del ceramificio Ponte a Laveno-Mombello e progettazione di una scuola dell’infanzia innovativa di Federico Antonelli, Andrea Giuseppe di Stefano, Gloria Papetti.

Giuria