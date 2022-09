Proclamazione per 45 laureandi dei percorsi triennali di ingegneria del Politecnico

Giovedì la cerimonia al campus di Lecco. Ecco i nomi dei laureandi

LECCO – Giovedì sarà una giornata di proclamazione per gli studenti giunti a conclusione del percorso di laurea triennali al campus di Via Previati.

Saranno 45 i laureandi che festeggeranno questo importante traguardo. La proclamazione dei laureati ICA e ICMR si svolgerà alle ore 14:30 in aula B0.7 mentre, per i laureati IPI, le proclamazioni si terranno a partire dalle ore 15:30 in aula B1.1 e in Aula Magna.

Ecco i nominativi dei laureandi:

Ingegneria Civile e Ambientale (ICA)

Martina Maria Cornaggia

Ingegneria Civile per la Mitigazione del Rischio (ICMR)

Lorenzo Austoni, Gabriele Corti , Francesca De Vito, Giovanni Dedivitiis, Matteo Febelli, Cristian Ortodossi, Giacomo Pasini, Marco Verlino, Sofia Maria Zerbetto

Ingegneria della Produzione Industriale (IPI)

Marco Bartesaghi, Stefano Bassani, Angelo Biavaschi, Alessandro Borghesi, Angelo Brusadelli, Lorenzo Bruzzese, Stefano Casati, Stefano Ceroni, Alessandro Cusella, Luca Dell’oro, Mattia Dell’oro, Elena Delvò, Giorgio Fascendini, Fabrizio Ferrario,

Matteo Frigerio, Alex Galbiati, Edoardo Galbiati, Alessandro Gazzo, Lorenzo Ghirlandi, Walid Hamouda, Francesca Ingall, Samuele Lomboni, Giacomo Mariani,

Martina Marionni, Federico Mattuzzi, Giacomo Mauri, Nicolò Paroli, Alberto Pozzi,

Lorenzo Previati, Federico Sandrini , Marco Sangalli, Ilham Soutouri, Andrea Tenderini, Greta Tonetti, Camilla Valerio