Polizia di Stato. 30 nuovi agenti accolti in Questura a Lecco

Sono 11 donne e 19 uomini, provenienti da diverse parti d’Italia

A fare gli onori di casa il Questore Marazzo. Con l’incremento dell’organico si migliorerà l’efficienza dei servizi

LECCO – Sono 30 gli agenti in prova assegnati alla Questura di Lecco dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno.

Arrivano da diverse parti d’Italia per iniziare a Lecco un capitolo importante della loro vita, “fare il poliziotto”, una scelta che impone responsabilità perché in gioco ci sono valori fondamentali come la legalità, la giustizia e l’assenza di conflittualità nelle relazioni sociali.

Sono giovanissimi i neo agenti, 11 donne e 19 uomini che, al netto delle sostituzioni dei colleghi in uscita dalla Questura, rappresentano un incremento dell’organico per migliorare l’efficienza dei servizi della Polizia di Stato.

I poliziotti sono stati accolti dal Questore Marazzo che ha indicato le linee di indirizzo dell’attività da svolgere, per garantire la sicurezza pubblica, rivolgendo loro il benvenuto nella Questura di Lecco, dove tutti hanno scelto di venire e formulando gli auguri di buon lavoro.