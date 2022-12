Le modifiche in vigore da sabato 3 dicembre a domenica 8 gennaio

Modifiche nel periodo natalizio al divieto di transito per i veicoli a motore lungo il ponte vecchio

LECCO – A partire da questo sabato 3 dicembre e fino a domenica 8 gennaio il divieto di transito per i veicoli a motore lungo il ponte vecchio è sospeso dal lunedì al venerdì non festivi dalle 6 alle 11 per i veicoli a motore in entrata a Lecco e dal lunedì alla domenica dalle 15 alle 20 per i veicoli in uscita da Lecco.