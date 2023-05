Premio Paolo Cereda: 21 classi in concorso, lunedì le premiazioni

Il premio dedicato al coordinatore di Libera Lecco, scomparso nel 2017

Ampia partecipazione delle scuole del territorio. Premiazione al Politecnico

LECCO – Dopo il successo delle quattro precedenti edizioni rivolte alle scuole del territorio, è giunta a conclusione la 5a edizione del premio Paolo Cereda “Trasi munnizza e niesci oro”.

L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese onlus e da LIBERA – Coordinamento di Lecco in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale, ha voluto promuovere per le scuole secondarie di primo e secondo grado della provincia di Lecco l’impegno dei giovani per la legalità democratica e la cittadinanza attiva.

La risposta delle scuole lecchesi è stata, ancora una volta, molto significativa: sono pervenuti elaborati di 21 classi del territorio (8 appartenenti alle scuole secondarie di primo grado e 13 alle secondarie di secondo grado). Come per lo scorso anno, per i partecipanti al bando è stato pensato un percorso formativo con la giornalista d’inchiesta Rosi Battaglia che ha affiancato la bibliografia e la filmografia pensate ad hoc per il tema scelto per la quinta edizione del bando.

Come previsto dal regolamento, saranno premiate 5 classi con l’assegnazione di un contributo di 1.000 euro – da utilizzare per attrezzature e attività didattiche, visite d’istruzione, ecc. – finanziato dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese onlus.

La premiazione delle classi vincitrici avverrà lunedì 22 maggio 2023 alle 14.30 presso l’aula A 1.2 (edificio 10 piano 1) del Politecnico di Lecco. L’iniziativa si svolgerà alla presenza dei rappresentanti istituzionali del territorio lecchese e sarà l’occasione per presentare i lavori svolti.