Per le aziende, al via i nuovi corsi di primo soccorso

Ad organizzarli è la Croce San Nicolò di Lecco

LECCO – Ripartono i corsi di formazione per addetti al primo soccorso aziendale organizzati dalla Croce San Nicolò che da oltre dieci anni vanta esperienza nel campo formativo per le aziende.

Si tratta di corsi obbligatori per le imprese, così come stabilito dalla legge 81 del 2008 del Testo unico per la sicurezza sul lavoro.

Tre le tipologie di corso, corrispondenti alle classi di rischio (A, B e C), divise in una parte teorica nella quale verranno illustrati il sistema di soccorso, come effettuare la chiamata d’emergenza, la gestione del primo soccorso comprese le manovre salvavita e rianimatorie; seguirà una parte pratica nella quale le tecniche verranno messe in atto su alcuni manichini.

Previsto anche il “refresh”, ovvero la replica del corso che deve venire effettuata ogni tre anni. Le lezioni si tengono presso la sede della Croce San Nicolò (in Corso Carlo Alberto – Lecco) oppure direttamente in azienda per gruppi numerosi.

Per informazioni su orari e costi inviare una mail a primosoccorsolecco@gmail.com